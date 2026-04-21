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VII passeio TT em Abitureiras

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VII passeio TT no dia 19 de Abril, em Abitureiras (Santarém). Organização Abitureiras TT. Fotos Antonio J.M. Montez.

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