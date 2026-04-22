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Café Restaurante Tik Tak no Tramagal já reabriu

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Conta com nova gerência de Ana Rita Jacinto e Jorge Pedro.

Hoje, dia 22 de Abril, pelas 9h, na Rua Pedro Nunes, nº 78, no Tramagal, decorreu a reabertura do Café Restaurante Tik Tak, agora sob nova gerência de Ana Rita Jacinto e Jorge Pedro.
Contou com a presença de António José Carvalho, presidente da Junta de Freguesia de Tramagal, Raquel Olhicas, vereadora da Câmara Municipal de Abrantes, e Sónia Alves, chefe da Divisão de Desenvolvimento Económico, entre muitos amigos e clientes que quiseram estar presentes neste momento.

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