Café Restaurante Tik Tak no Tramagal já reabriu

Hoje, dia 22 de Abril, pelas 9h, na Rua Pedro Nunes, nº 78, no Tramagal, decorreu a reabertura do Café Restaurante Tik Tak, agora sob nova gerência de Ana Rita Jacinto e Jorge Pedro.

Contou com a presença de António José Carvalho, presidente da Junta de Freguesia de Tramagal, Raquel Olhicas, vereadora da Câmara Municipal de Abrantes, e Sónia Alves, chefe da Divisão de Desenvolvimento Económico, entre muitos amigos e clientes que quiseram estar presentes neste momento.





