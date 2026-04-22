Mini-autocarro é aposta para melhorar a mobilidade em Rio Maior

Município de Rio Maior implementou um serviço de transporte público urbano que vai servir a zona industrial e diversos pontos dentro da cidade. Até final de Maio as viagens são gratuitas.

A Câmara de Rio Maior inaugurou esta quarta-feira, 22 de Abril, a Rede de Mobilidade MOVE+, um serviço de transporte público rodoviário que visa melhorar a mobilidade na cidade. A apresentação contou com a presença do presidente da câmara, Filipe Santana Dias, e de outros membros do executivo, tendo sido realizada uma viagem inaugural.

O projecto representa um investimento de cerca de 200 mil euros, que inclui o miniautocarro com 18 lugares, os postos de paragem e o sistema de bilhética. Até final de Maio, a utilização é gratuita, para que os utentes possam experimentar o serviço. Ainda assim, será obrigatória a emissão de bilhete ou passe.

