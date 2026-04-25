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Comemorações do 25 de Abril em Abrantes com inauguração da Praça da Liberdade

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O 25 de Abril em Abrantes foi assinalado com a inauguração da Praça da Liberdade, um novo espaço urbano com várias valências, em Rossio ao Sul do Tejo, seguido de um momento cultural com o Orfeão de Abrantes e uma sessão da Assembleia Municipal Extraordinária Comemorativa.

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