uma parceria com o Jornal Expresso
25/04/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Foto Galeria | 25-04-2026

Comemorações do 25 de Abril na Golegã arrancam com homenagens

1 / 32
Comemorações do 25 de Abril na Golegã arrancam com homenagens
2 / 32
Comemorações do 25 de Abril na Golegã arrancam com homenagens
3 / 32
Comemorações do 25 de Abril na Golegã arrancam com homenagens
4 / 32
Comemorações do 25 de Abril na Golegã arrancam com homenagens
5 / 32
Comemorações do 25 de Abril na Golegã arrancam com homenagens
6 / 32
Comemorações do 25 de Abril na Golegã arrancam com homenagens
7 / 32
Comemorações do 25 de Abril na Golegã arrancam com homenagens
8 / 32
Comemorações do 25 de Abril na Golegã arrancam com homenagens
9 / 32
Comemorações do 25 de Abril na Golegã arrancam com homenagens
10 / 32
Comemorações do 25 de Abril na Golegã arrancam com homenagens
11 / 32
Comemorações do 25 de Abril na Golegã arrancam com homenagens
12 / 32
Comemorações do 25 de Abril na Golegã arrancam com homenagens
13 / 32
Comemorações do 25 de Abril na Golegã arrancam com homenagens
14 / 32
Comemorações do 25 de Abril na Golegã arrancam com homenagens
15 / 32
Comemorações do 25 de Abril na Golegã arrancam com homenagens
16 / 32
Comemorações do 25 de Abril na Golegã arrancam com homenagens
17 / 32
Comemorações do 25 de Abril na Golegã arrancam com homenagens
18 / 32
Comemorações do 25 de Abril na Golegã arrancam com homenagens
19 / 32
Comemorações do 25 de Abril na Golegã arrancam com homenagens
20 / 32
Comemorações do 25 de Abril na Golegã arrancam com homenagens
21 / 32
Comemorações do 25 de Abril na Golegã arrancam com homenagens
22 / 32
Comemorações do 25 de Abril na Golegã arrancam com homenagens
23 / 32
Comemorações do 25 de Abril na Golegã arrancam com homenagens
24 / 32
Comemorações do 25 de Abril na Golegã arrancam com homenagens
25 / 32
Comemorações do 25 de Abril na Golegã arrancam com homenagens
26 / 32
Comemorações do 25 de Abril na Golegã arrancam com homenagens
27 / 32
Comemorações do 25 de Abril na Golegã arrancam com homenagens
28 / 32
Comemorações do 25 de Abril na Golegã arrancam com homenagens
29 / 32
Comemorações do 25 de Abril na Golegã arrancam com homenagens
30 / 32
Comemorações do 25 de Abril na Golegã arrancam com homenagens
31 / 32
Comemorações do 25 de Abril na Golegã arrancam com homenagens
32 / 32
Comemorações do 25 de Abril na Golegã arrancam com homenagens
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

As comemorações do 25 de Abril na Golegã arrancaram com o hastear da bandeira, num momento simbólico que marcou o início das celebrações no concelho. A cerimónia incluiu ainda homenagens ao antigo presidente da Assembleia Municipal da Golegã, José Miguel Riachos, e aos antigos combatentes da guerra, com a deposição de uma coroa de flores junto ao monumento evocativo.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1767
    22-04-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1767
    22-04-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1767
    22-04-2026
    Capa Vale Tejo
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    22-04-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região