Foto Galeria | 25-04-2026
Comemorações do 25 de Abril na Golegã arrancam com homenagens
As comemorações do 25 de Abril na Golegã arrancaram com o hastear da bandeira, num momento simbólico que marcou o início das celebrações no concelho. A cerimónia incluiu ainda homenagens ao antigo presidente da Assembleia Municipal da Golegã, José Miguel Riachos, e aos antigos combatentes da guerra, com a deposição de uma coroa de flores junto ao monumento evocativo.
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