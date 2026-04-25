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Entroncamento assinala 25 de Abril com apelos para agir no presente

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Autarcas destacaram conquistas da Revolução, com alguns a salientar que ainda há desafios por ultrapassar na sociedade portuguesa.

O Entroncamento celebrou o 52º aniversário do 25 de Abril com o habitual hastear da bandeira no Largo José Duarte Coelho, seguido da sessão solene no Centro Cultural com momentos de poesia e música intercalados. Na sessão os autarcas sublinharam a importância de preservar a memória da Revolução, com alguns a ressaltar que apesar das conquistas de Abril, há ainda aspectos a melhorar na sociedade. O presidente Nelson Cunha destacou também a necessidade de manter o debate político aberto a todos e o papel do 25 de Novembro em manter a liberdade conquistada em Abril. Da parte da tarde do programa conta também com homenagens a operacionais da proteção civil envolvidos na tempestade “Kristin” e actividades musicais e desportivas.

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