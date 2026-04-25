Liberdade saiu à rua em Coruche no dia 25 de Abril

Coruche assinalou no dia 25 de Abril os 52 anos da Revolução dos Cravos com um programa centrado na evocação da liberdade, na participação cívica e na ligação ao movimento associativo local.

As comemorações começaram às 10h00, na Praça da Liberdade, com a cerimónia oficial do hastear da bandeira, acompanhada pela execução do hino nacional pela Sociedade Instrução Coruchense. Seguiu-se, às 10h15, a sessão solene comemorativa dos 52 anos do 25 de Abril, nos Paços do Concelho.

Ainda durante a manhã, às 10h30, realizou-se a recepção e saudação ao movimento associativo local, num momento que procurou sublinhar o papel das colectividades na vida comunitária e na construção quotidiana da cidadania.

Ao longo do dia, entre as 10h00 e as 18h00, a Escola-Museu Salgueiro Maia, em São Torcato, está aberta à comunidade, com visitas guiadas e dinamização de jogos tradicionais, cruzando a memória histórica ligada a Abril com práticas populares.

O programa do dia termina à tarde, na Biblioteca Municipal de Coruche, com a Hora do Conto “Contos da Liberdade”, dinamizada pelo contador de histórias Carlos Alberto Silva, numa iniciativa dirigida aos mais novos e pensada para transmitir, através da palavra e da imaginação, os valores associados à Revolução de Abril.