uma parceria com o Jornal Expresso
25/04/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Foto Galeria | 25-04-2026

Liberdade saiu à rua em Coruche no dia 25 de Abril

1 / 33
Liberdade saiu à rua em Coruche no dia 25 de Abril
2 / 33
Liberdade saiu à rua em Coruche no dia 25 de Abril
3 / 33
Liberdade saiu à rua em Coruche no dia 25 de Abril
4 / 33
Liberdade saiu à rua em Coruche no dia 25 de Abril
5 / 33
Liberdade saiu à rua em Coruche no dia 25 de Abril
6 / 33
Liberdade saiu à rua em Coruche no dia 25 de Abril
7 / 33
Liberdade saiu à rua em Coruche no dia 25 de Abril
8 / 33
Liberdade saiu à rua em Coruche no dia 25 de Abril
9 / 33
Liberdade saiu à rua em Coruche no dia 25 de Abril
10 / 33
Liberdade saiu à rua em Coruche no dia 25 de Abril
11 / 33
Liberdade saiu à rua em Coruche no dia 25 de Abril
12 / 33
Liberdade saiu à rua em Coruche no dia 25 de Abril
13 / 33
Liberdade saiu à rua em Coruche no dia 25 de Abril
14 / 33
Liberdade saiu à rua em Coruche no dia 25 de Abril
15 / 33
Liberdade saiu à rua em Coruche no dia 25 de Abril
16 / 33
Liberdade saiu à rua em Coruche no dia 25 de Abril
17 / 33
Liberdade saiu à rua em Coruche no dia 25 de Abril
18 / 33
Liberdade saiu à rua em Coruche no dia 25 de Abril
19 / 33
Liberdade saiu à rua em Coruche no dia 25 de Abril
20 / 33
Liberdade saiu à rua em Coruche no dia 25 de Abril
21 / 33
Liberdade saiu à rua em Coruche no dia 25 de Abril
22 / 33
Liberdade saiu à rua em Coruche no dia 25 de Abril
23 / 33
Liberdade saiu à rua em Coruche no dia 25 de Abril
24 / 33
Liberdade saiu à rua em Coruche no dia 25 de Abril
25 / 33
Liberdade saiu à rua em Coruche no dia 25 de Abril
26 / 33
Liberdade saiu à rua em Coruche no dia 25 de Abril
27 / 33
Liberdade saiu à rua em Coruche no dia 25 de Abril
28 / 33
Liberdade saiu à rua em Coruche no dia 25 de Abril
29 / 33
Liberdade saiu à rua em Coruche no dia 25 de Abril
30 / 33
Liberdade saiu à rua em Coruche no dia 25 de Abril
31 / 33
Liberdade saiu à rua em Coruche no dia 25 de Abril
32 / 33
Liberdade saiu à rua em Coruche no dia 25 de Abril
33 / 33
Liberdade saiu à rua em Coruche no dia 25 de Abril
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A data foi assinalada com cerimónias oficiais, homenagem ao movimento associativo, actividades na Escola-Museu Salgueiro Maia e uma sessão para os mais novos na Biblioteca Municipal.

Coruche assinalou no dia 25 de Abril os 52 anos da Revolução dos Cravos com um programa centrado na evocação da liberdade, na participação cívica e na ligação ao movimento associativo local.
As comemorações começaram às 10h00, na Praça da Liberdade, com a cerimónia oficial do hastear da bandeira, acompanhada pela execução do hino nacional pela Sociedade Instrução Coruchense. Seguiu-se, às 10h15, a sessão solene comemorativa dos 52 anos do 25 de Abril, nos Paços do Concelho.
Ainda durante a manhã, às 10h30, realizou-se a recepção e saudação ao movimento associativo local, num momento que procurou sublinhar o papel das colectividades na vida comunitária e na construção quotidiana da cidadania.
Ao longo do dia, entre as 10h00 e as 18h00, a Escola-Museu Salgueiro Maia, em São Torcato, está aberta à comunidade, com visitas guiadas e dinamização de jogos tradicionais, cruzando a memória histórica ligada a Abril com práticas populares.
O programa do dia termina à tarde, na Biblioteca Municipal de Coruche, com a Hora do Conto “Contos da Liberdade”, dinamizada pelo contador de histórias Carlos Alberto Silva, numa iniciativa dirigida aos mais novos e pensada para transmitir, através da palavra e da imaginação, os valores associados à Revolução de Abril.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1767
    22-04-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1767
    22-04-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1767
    22-04-2026
    Capa Vale Tejo
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    22-04-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região