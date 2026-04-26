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Vila Nova da Barquinha assinala 25 de Abril com cerimónias, desporto e música

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Programa conta com várias iniciativas ao longo do dia, desde corridas, concertos e workshops.

As comemorações do 25 de Abril em Vila Nova da Barquinha começaram com o tradicional hastear da bandeira e um mini-concerto da Banda dos Bombeiros Voluntários, na Praça da República, seguido de intervenções do presidente da câmara, Manuel Morato, e do presidente da assembleia municipal, António Ribeiro, tendo ambos sublinhado a importância de manter as conquistas e memória de Abril viva. As comemorações incluíram ainda a Caminhada e a Corrida da Liberdade, havendo ao longo da tarde várias actividades e actuações musicais.

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