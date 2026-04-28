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A Bandinha nasceu há 20 anos para dar ritmo à festa em Aveiras de Cima

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A Bandinha nasceu há 20 anos para dar ritmo à festa em Aveiras de Cima
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Foi criada com o propósito de animar a Ávinho e tornou-se num pilar de identidade e cultura. A Bandinha é um projecto da Filarmónica de Aveiras de Cima, colectividade com mais de século e meio de existência que continua a ser um espaço de aprendizagem, formação artística, convivência e partilha.

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