Foto Galeria | 28-04-2026
A Bandinha nasceu há 20 anos para dar ritmo à festa em Aveiras de Cima
Foi criada com o propósito de animar a Ávinho e tornou-se num pilar de identidade e cultura. A Bandinha é um projecto da Filarmónica de Aveiras de Cima, colectividade com mais de século e meio de existência que continua a ser um espaço de aprendizagem, formação artística, convivência e partilha.
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