Foto Galeria | 28-04-2026
Arruda dos Vinhos celebra Abril com foco na reconstrução
O concelho de Arruda dos Vinhos celebrou em sessão solene mais um aniversário da revolução do 25 de Abril recordando a luta do povo contra o fascismo e, ao mesmo tempo, com foco no futuro.
O concelho de Arruda dos Vinhos celebrou em sessão solene mais um aniversário da revolução do 25 de Abril recordando a luta do povo contra o fascismo e, ao mesmo tempo, com foco no futuro. Carlos Alves, presidente do município, notou na sua intervenção a ambição do concelho continuar a crescer, tornar-se mais próspero e nos discursos não foram também esquecidos os esforços de reconstrução dos estragos do mau tempo.
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