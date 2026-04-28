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Arruda dos Vinhos celebra Abril com foco na reconstrução

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Arruda dos Vinhos celebra Abril com foco na reconstrução
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O concelho de Arruda dos Vinhos celebrou em sessão solene mais um aniversário da revolução do 25 de Abril recordando a luta do povo contra o fascismo e, ao mesmo tempo, com foco no futuro.

O concelho de Arruda dos Vinhos celebrou em sessão solene mais um aniversário da revolução do 25 de Abril recordando a luta do povo contra o fascismo e, ao mesmo tempo, com foco no futuro. Carlos Alves, presidente do município, notou na sua intervenção a ambição do concelho continuar a crescer, tornar-se mais próspero e nos discursos não foram também esquecidos os esforços de reconstrução dos estragos do mau tempo.

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