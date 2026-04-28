Coros dos Comuns põe o Médio Tejo a cantar e transforma vozes em comunidade

Projecto da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo é prova viva de como o canto colectivo pode ser uma ferramenta poderosa de socialização e integração social. De Abrantes ao Entroncamento, no Médio Tejo, o canto faz-se a muitas vozes e é resultado de uma criação colectiva. O Dia Mundial da Voz assinalou-se a 16 de Abril.