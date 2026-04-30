Inteligência Artificial marca nova edição da FrEEE em Tomar

A Feira de Educação, Emprego e Empreendedorismo voltou a juntar, em Tomar, estudantes, empresas, entidades formativas e autarcas. O Pavilhão Jácome Ratton acolhe, nos dias 29 e 30 de Abril, mais uma edição da FrEEE, este ano marcada pelo debate em torno da Inteligência Artificial. A sessão de abertura contou com a presença do presidente da Câmara de Tomar, Tiago Carrão, e de várias entidades ligadas à educação, inovação e emprego.