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Praça de Toiros de Coruche recebe mais uma edição dos Sabores do Toiro Bravo

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Praça de Toiros de Coruche recebe mais uma edição dos Sabores do Toiro Bravo
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Praça de Toiros de Coruche recebe mais uma edição dos Sabores do Toiro Bravo
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Certame prolonga-se até 3 de Maio com programação que cruza cultura, animação e identidade local.

A Praça de Toiros de Coruche acolheu, a 30 de Abril, a inauguração da 22.ª edição dos Sabores do Toiro Bravo, iniciativa que volta a afirmar o concelho como palco de uma experiência que combina gastronomia, cultura e tradição.
Durante quatro dias, o evento reúne propostas gastronómicas de vários restaurantes e associações locais, tendo como elemento central a carne de toiro bravo, símbolo de uma identidade profundamente ligada ao território.
Para além da vertente gastronómica, o programa integra concertos, animação itinerante, actividades culturais e momentos ligados à tradição taurina, como o colóquio “Afición de Coruche”, a Gala Equestre e iniciativas do Grupo de Forcados Amadores de Coruche.
Com mais de duas décadas de existência, os Sabores do Toiro Bravo mantêm-se como um dos eventos que simbolizam a tradição ribatejana, reforçando a ligação entre comunidade, tradição e convívio.

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