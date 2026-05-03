Desfile de campinos e ranchos folclóricos pelas ruas do Cartaxo

Campinos a cavalo, ranchos folclóricos do concelho e grupos de dança do México e da Lituânia percorreram as ruas do Cartaxo para assinalar o Dia das Tradições no evento "Os Campinos Vêm à Cidade".

Campinos a cavalo, ranchos folclóricos do concelho e grupos de dança do México e da Lituânia percorreram as ruas do Cartaxo para assinalar o Dia das Tradições no evento "Os Campinos Vêm à Cidade". A cerimónia terminou com a bênção dos animais junto ao Tribunal e com o apelo do presidente da Câmara, João Heitor, a que o evento continue a crescer e a reforçar o espírito de tradição e cultura do concelho.

