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Desfile de campinos e ranchos folclóricos pelas ruas do Cartaxo

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Campinos a cavalo, ranchos folclóricos do concelho e grupos de dança do México e da Lituânia percorreram as ruas do Cartaxo para assinalar o Dia das Tradições no evento "Os Campinos Vêm à Cidade".

Campinos a cavalo, ranchos folclóricos do concelho e grupos de dança do México e da Lituânia percorreram as ruas do Cartaxo para assinalar o Dia das Tradições no evento "Os Campinos Vêm à Cidade". A cerimónia terminou com a bênção dos animais junto ao Tribunal e com o apelo do presidente da Câmara, João Heitor, a que o evento continue a crescer e a reforçar o espírito de tradição e cultura do concelho.

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