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PSP leva alunos a simular entrada de claques no estádio do FC Alverca

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PSP leva alunos a simular entrada de claques no estádio do FC Alverca
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Projecto Fair Play visou sensibilizar os mais novos para a segurança e para o combate ao racismo e à intolerância no desporto.

Alunos do 1.º ciclo da Escola Básica da Quinta da Vala, Alverca, participaram numa acção da PSP que simulou a entrada de adeptos num recinto desportivo.
A iniciativa incluiu revistas de segurança e a apresentação de material proibido, com o objectivo de promover o respeito, a segurança e o combate à intolerância no desporto.
Notícia para ler na íntegra na edição impressa de O MIRANTE.

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