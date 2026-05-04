Foto Galeria | 04-05-2026
PSP leva alunos a simular entrada de claques no estádio do FC Alverca
Projecto Fair Play visou sensibilizar os mais novos para a segurança e para o combate ao racismo e à intolerância no desporto.
Alunos do 1.º ciclo da Escola Básica da Quinta da Vala, Alverca, participaram numa acção da PSP que simulou a entrada de adeptos num recinto desportivo.
A iniciativa incluiu revistas de segurança e a apresentação de material proibido, com o objectivo de promover o respeito, a segurança e o combate à intolerância no desporto.
Notícia para ler na íntegra na edição impressa de O MIRANTE.
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