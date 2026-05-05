Foto Galeria | 05-05-2026
Corrida de toiro encheu praça do Cartaxo
A corrida de toiros realizada no dia do trabalhador, 1 de maio na praça do Cartaxo teve a praça praticamente cheia. As pegas dos forcados de Coimbra, Arruda e Cartaxo foram dos momentos mais altos.
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