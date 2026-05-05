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Quinta da Lagoalva apresenta novas colheitas na Prova de Primavera em Alpiarça

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A Quinta da Lagoalva promoveu, na passada quinta-feira, 30 de abril, a sua já aguardada Prova de Primavera.

A Quinta da Lagoalva promoveu, na passada quinta-feira, 30 de abril, a sua já aguardada Prova de Primavera. O evento decorreu ao final da tarde na loja da marca, localizada em Alpiarça.
Durante a iniciativa, os participantes tiveram a oportunidade de degustar cinco vinhos distintos, com destaque para as novas colheitas de 2025, incluindo o Colheita Branco, Rosé e Sauvignon Blanc, entre outros rótulos da casa.
A prova foi conduzida pelo enólogo Luís Paulino, que apresentou cada vinho e partilhou detalhes sobre os processos de produção e as características das novas colheitas.

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