uma parceria com o Jornal Expresso
07/05/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Foto Galeria | 07-05-2026

Dia do Desporto e da Comunidade Educativa no Agrupamento José Relvas

1 / 21
Dia do Desporto e da Comunidade Educativa no Agrupamento José Relvas
2 / 21
Dia do Desporto e da Comunidade Educativa no Agrupamento José Relvas
3 / 21
Dia do Desporto e da Comunidade Educativa no Agrupamento José Relvas
4 / 21
Dia do Desporto e da Comunidade Educativa no Agrupamento José Relvas
5 / 21
Dia do Desporto e da Comunidade Educativa no Agrupamento José Relvas
6 / 21
Dia do Desporto e da Comunidade Educativa no Agrupamento José Relvas
7 / 21
Dia do Desporto e da Comunidade Educativa no Agrupamento José Relvas
8 / 21
Dia do Desporto e da Comunidade Educativa no Agrupamento José Relvas
9 / 21
Dia do Desporto e da Comunidade Educativa no Agrupamento José Relvas
10 / 21
Dia do Desporto e da Comunidade Educativa no Agrupamento José Relvas
11 / 21
Dia do Desporto e da Comunidade Educativa no Agrupamento José Relvas
12 / 21
Dia do Desporto e da Comunidade Educativa no Agrupamento José Relvas
13 / 21
Dia do Desporto e da Comunidade Educativa no Agrupamento José Relvas
14 / 21
Dia do Desporto e da Comunidade Educativa no Agrupamento José Relvas
15 / 21
Dia do Desporto e da Comunidade Educativa no Agrupamento José Relvas
16 / 21
Dia do Desporto e da Comunidade Educativa no Agrupamento José Relvas
17 / 21
Dia do Desporto e da Comunidade Educativa no Agrupamento José Relvas
18 / 21
Dia do Desporto e da Comunidade Educativa no Agrupamento José Relvas
19 / 21
Dia do Desporto e da Comunidade Educativa no Agrupamento José Relvas
20 / 21
Dia do Desporto e da Comunidade Educativa no Agrupamento José Relvas
21 / 21
Dia do Desporto e da Comunidade Educativa no Agrupamento José Relvas
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

No dia 7 de maio decorreram actividades desportivas, recreativas e de sensibilização com a colaboração de vários parceiros institucionais e associativos.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1769
    06-05-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1769
    06-05-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1769
    06-05-2026
    Capa Vale Tejo
    06-05-2026
    Especiais de O MIRANTE
    06-05-2026
    Leia nesta edição o suplemento Centro Vivo - Revitalização do Centro Histórico e Ribeira de Santarém
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região