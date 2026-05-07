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Foto Galeria | 07-05-2026

Escola da Póvoa de Santa Iria distinguida em projecto artístico anti-bullying

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Escola da Póvoa de Santa Iria distinguida em projecto artístico anti-bullying
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A Escola Básica Aristides de Sousa Mendes foi a grande vencedora na categoria do 2.º Ciclo do projecto “Todos Pintamos Contra o Bullying”.

Mais de 90 alunos do sexto ano da Escola Básica Aristides de Sousa Mendes venceram o primeiro lugar no concurso “Todos Pintamos Contra o Bullying”, promovido pela Giotto em parceria com o Instituto de Apoio à Criança.
Na quarta-feira, os alunos pintaram um mural com a presença do artista urbano Oker. Actuou também a cantora Mimicat, que interpretou o hino do projecto, coreografado por algumas alunas.

Notícia para ler numa edição impressa de O MIRANTE.

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