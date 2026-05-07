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Escola Profissional de Rio Maior promove 33 edicção das Jornadas Profissionais

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Decorrem até sexta-feira, na Escola Profissional de Rio Maior, as 33º Jornadas Profissionais, uma iniciativa que visa promover o Ensino Profissional e dar a conhecer à comunidade educativa o Procjeto Educativo da escola.

Decorrem até sexta-feira, na Escola Profissional de Rio Maior, as 33º Jornadas Profissionais, uma iniciativa que visa promover o Ensino Profissional e dar a conhecer à comunidade educativa o Procjeto Educativo da escola.
Ao longo destes dias, a EPRM apresenta os novos cursos e as respectivas saídas profissionais, reforçando igualmente as relações de cooperação e a interação com as famílias, as empresas e o meio envolvente.
A sessão de abertura realizou-se no dia 6 de Maio, tendo incluído a habitual entrega de prémios de mérito aos alunos que se destacaram pelo seu desempenho académico e pessoal.
Durante as jornadas, os visitantes têm ainda oportunidade de conhecer as novas oficinas e equipamentos da escola, bem como as novas salas e projetos desenvolvidos pela comunidade educativa.

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