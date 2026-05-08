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Exposição “Quando as Mulheres Dormem” aberta ao público no Mercado Municipal de Santarém

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A exposição fotográfica Quando as Mulheres Dormem vai estar aberta ao público entre os dias 9 e 23 de maio, no Mercado Municipal de Santarém.

A exposição fotográfica Quando as Mulheres Dormem vai estar aberta ao público entre os dias 9 e 23 de maio, no Mercado Municipal de Santarém.
Composta por 12 fotografias, a mostra pretende sensibilizar a comunidade para uma realidade muitas vezes invisível: “as mulheres dormem quando, onde e como podem”. A exposição destaca ainda que o sono das mulheres apresenta características e desafios diferentes dos homens, procurando promover a reflexão sobre a importância da saúde do sono e do descanso feminino.
O espaço poderá ser visitado de terça-feira a sábado, entre as 7h00 e as 13h00.
A inauguração realizou-se no final da tarde do passado dia 7 de maio, reunindo diversas entidades e convidados. Estiveram presentes representantes das empresas apoiantes Gasoxmed e ResMed, os fotógrafos Sandra Ventura e Tiago Batista, bem como elementos da produtora Raio-X.
A sessão contou igualmente com a presença de representantes da Câmara Municipal de Santarém, da Viver Santarém e de várias personalidades convidadas.

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