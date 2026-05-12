Xira Equestre voltou a colocar a tradição do cavalo em VFX no seu devido lugar

O Xira Equestre tem pernas para andar e já sonha crescer na próxima edição e continuar a afirmar a tradição do cavalo em Vila Franca de Xira, depois de uma segunda edição que voltou a ser considerada um sucesso pela organização.

Segundo as estimativas dos organizadores, mais de 30 mil pessoas terão passado pelo certame, que se realizou no último fim-de-semana. “Temos de ser coerentes no dinamismo e no desenvolvimento do Xira Equestre, mas vale a pena ir com calma, fazer as coisas bem feitas e dignas para atingir outras dimensões ainda maiores”, refere a O MIRANTE Carlos Silva, um dos rostos principais da organização do Xira Equestre, que voltou a colocar o cavalo no centro das atenções no Cabo da Lezíria, em Vila Franca de Xira. Aqui ficam algumas das imagens do certame.

Fotos O MIRANTE/CMVFX