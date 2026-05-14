A espiga que ainda junta a Chamusca à terra

Na Quinta-feira de Ascensão, a Chamusca voltou a sair para o campo para colher memória, afectos e futuro. A Apanha da Espiga, dinamizada pela União das Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande, este ano com o apoio do município, levou a comunidade em busca do trigo, da papoila, do alecrim ou rosmaninho, da oliveira, da videira e do malmequer.

Na Quinta-feira de Ascensão, a Chamusca voltou a sair para o campo para colher memória, afectos e futuro. A Apanha da Espiga, dinamizada pela União das Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande, este ano com o apoio do município, levou a comunidade em busca do trigo, da papoila, do alecrim ou rosmaninho, da oliveira, da videira e do malmequer. Depois, o lanche-convívio e a animação devolveram à tradição o seu lugar mais nobre: juntar pessoas, celebrar a terra e fazer da simplicidade uma herança colectiva.