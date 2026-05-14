Cartaxo celebra Dia da Espiga com música, animação e convívio

Insufláveis, atelier de pintura e música ao vivo marcaram um dia de convívio familiar no feriado municipal do Cartaxo.

A União de Freguesias de Cartaxo e Vale da Pinta assinalou a Quinta-Feira da Espiga com uma jornada de convívio no Parque Municipal de Santa Eulália. A iniciativa decorreu entre as 10h00 e as 19h00 e reuniu cerca de cem pessoas. Espalhados pelo parque, os participantes aproveitaram o dia de festa para partilhar refeições ao ar livre, numa das tradições mais enraizadas do calendário local.

O programa incluiu carne de porco no espeto, servida pela Taverna das Cartaxas, bancas de comida e bebida, roulotte de gelados e música ao vivo com Lena Conde. Os mais novos tiveram insufláveis à disposição, enquanto o ateliê de pintura, dinamizado por Harley Costa, animou os interessados nas artes com temáticas relacionadas à celebração.

Ao almoço, juntaram-se à iniciativa as vereadoras da Câmara do Cartaxo Maria João Oliveira, responsável pela área da Cultura, e Maria de Fátima Vinagre, a quem compete a Educação e Acção Social, que fizeram o seu próprio piquenique no parque.