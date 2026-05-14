Feira da Ascensão já anima Alenquer

A Feira da Ascensão foi inaugurada na quarta-feira no Parque Urbano da Romeira, em Alenquer, e promete vários dias de animação, música e tradição.

O Parque Urbano da Romeira, em Alenquer, volta a receber a Feira da Ascensão, um dos eventos mais emblemáticos do concelho. O certame foi inaugurado na quarta-feira, 13 de Maio, e inclui concertos, street food, artesanato, animação infantil e tradições tauromáquicas, esperando atrair milhares de visitantes.