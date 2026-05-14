Feira Mostra de Mação põe o presunto no centro das atenções

Com um orçamento a rondar os 300 mil euros e cerca de 80 expositores previstos, a 31.ª Feira Mostra apresenta-se como a maior montra do concelho de Mação, com o evento a realizar-se entre 1 e 5 de julho.

O presidente da Câmara Municipal de Mação, José Fernando Martins, apresentou esta quarta-feira, 13 de maio, o programa da 31.ª edição da Feira Mostra de Mação. O evento, que decorre entre 1 e 5 de julho, elege o presunto como símbolo central da edição, com o lançamento da iniciativa "Mostra o Presunto", uma ação participativa que envolve visitantes, expositores e participantes.

A programação musical conta com nomes como Ivandro, Sara Correia e Rosinha, pensada para diferentes públicos e gerações. A feira abre com sessão inaugural no próprio dia 1, com a presença de um representante do governo e a atuação da banda filarmónica de Mação.