Foto Galeria | 14-05-2026
Quinta-feira da Espiga vivida em Samora Correia entre cavalos, campo e tradição
A iniciativa realizada a 14 de Maio contou com passeio, almoço, maneio de gado, vacada, folclore, sevilhanas e animação musical.
A Associação Recreativa e Cultural Amigos de Samora - ARCAS promoveu, no dia 14 de Maio, a Quinta-feira da Espiga, no Monte de Santo Isidro, em Samora Correia, com um programa dedicado ao campo, à tradição ribatejana e ao convívio na Lezíria.
A organização tinha lançado o convite para que a população fosse “viver o campo à nossa maneira”, num dia que podia ser vivido a pé ou a cavalo. A associação fez com que o Dia da Espiga fosse celebrado como uma ocasião para montar a cavalo, passear pela Lezíria e reunir amigos e família em ambiente campestre.
O programa começou pela manhã com a concentração dos cavaleiros, seguindo-se, o passeio. A tarde prosseguiu com maneio de gado, vacada, actuação do Rancho Folclórico “Ceifeiras e Campinos da SFUS”, do Grupo de Sevilhanas “Sabor Flamenco” e Bruno China.
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