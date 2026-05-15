As imagens que ficam da entrada de toiros em Quinta-Feira de Ascensão I

A Chamusca voltou a viver, em Quinta-feira de Ascensão, um dos momentos maiores da sua identidade. Milhares de pessoas encheram a Rua Direita de São Pedro para assistir à tradicional entrada de toiros, que levou toiros, cabrestos, campinos, cavalos e cavaleiros pela principal artéria da vila até à centenária Praça de Toiros.

A Chamusca voltou a viver, em Quinta-feira de Ascensão, um dos momentos maiores da sua identidade. Milhares de pessoas encheram a Rua Direita de São Pedro para assistir à tradicional entrada de toiros, que levou toiros, cabrestos, campinos, cavalos e cavaleiros pela principal artéria da vila até à centenária Praça de Toiros. Integrada na Semana da Ascensão, a entrada teve início pelas 13h00 e voltou a transformar poucos minutos de corrida numa festa colectiva, memória viva e afirmação de uma terra que faz da rua praça maior. O MIRANTE acompanhou em directo a entrada e levou a milhares de pessoas que não puderam estar presentes todos os momentos daquele que é considerado o dia maior do concelho da Chamusca.