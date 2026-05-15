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Freguesia de Nossa Senhora de Fátima do Entroncamento organizou Festa da Espiga

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Presidente da Junta, Luís Moita, diz que a iniciativa tem tudo para se afirmar como uma tradição da freguesia

Organizada pela Junta de Freguesia de Nossa Senhora de Fátima do Entroncamento, decorreu no Parque do Bonito, a Festa da Espiga, na quinta-feira de Ascensão, 14 de Maio. Para além de cidadãos comuns, participaram na iniciativa autarcas e ex-autarcas do Entroncamento, bem como de autarquias vizinhas.

O Presidente da Junta de Freguesia, Luís Moita, destacou a importância da participação da população e das entidades presentes, sublinhando que “A forte adesão demonstra que a Festa da Espiga tem tudo para se afirmar como uma tradição da nossa freguesia.”. O autarca agradeceu também aos colaboradores da Junta que asseguraram os aspectos logísticos e operacionais do evento, bem como a todos os patrocinadores.

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