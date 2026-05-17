Cervejaria Galega inaugurada em Alferrarede

A Cervejaria Galega, gerida por Flávio Correia, foi inaugurada no dia 16 de Maio, pelas 18h, na Rua do Cano Verde nº8.

Manuel Valamatos, presidente da Câmara Municipal de Abrantes e Sónia Alves, chefe da Divisão de Desenvolvimento Económico, foram algumas das personalidades presentes, entre muitos amigos que quiseram estar presentes neste momento.