Foto Galeria | 17-05-2026
Cervejaria Galega inaugurada em Alferrarede
A cervejaria Galega abre portas ao público no próximo dia 19 de Maio.
A Cervejaria Galega, gerida por Flávio Correia, foi inaugurada no dia 16 de Maio, pelas 18h, na Rua do Cano Verde nº8.
Manuel Valamatos, presidente da Câmara Municipal de Abrantes e Sónia Alves, chefe da Divisão de Desenvolvimento Económico, foram algumas das personalidades presentes, entre muitos amigos que quiseram estar presentes neste momento.
Manuel Valamatos, presidente da Câmara Municipal de Abrantes e Sónia Alves, chefe da Divisão de Desenvolvimento Económico, foram algumas das personalidades presentes, entre muitos amigos que quiseram estar presentes neste momento.
A cervejaria Galega abre portas ao público no próximo dia 19 de Maio.
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