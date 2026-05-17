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Cervejaria Galega inaugurada em Alferrarede

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A cervejaria Galega abre portas ao público no próximo dia 19 de Maio.

A Cervejaria Galega, gerida por Flávio Correia, foi inaugurada no dia 16 de Maio, pelas 18h, na Rua do Cano Verde nº8.
Manuel Valamatos, presidente da Câmara Municipal de Abrantes e Sónia Alves, chefe da Divisão de Desenvolvimento Económico, foram algumas das personalidades presentes, entre muitos amigos que quiseram estar presentes neste momento.
A cervejaria Galega abre portas ao público no próximo dia 19 de Maio.

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