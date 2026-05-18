A Escola Secundária Jácome Ratton assinala o seu 142.º aniversário

As cerimónias comemorativas oficiais decorreram na manhã de segunda-feira, dia 18 de maio, nas instalações da Escola Secundária Jácome Ratton.

No âmbito das comemorações, teve lugar, no dia 14 de maio, um concerto com a Banda Sinfónica do Exército, no Cine-Teatro Paraíso.

Já no dia 16, data da fundação da escola, a efeméride foi assinalada com um concerto protagonizado pelos alunos do 2.º Ciclo do Agrupamento de Escolas Templários.

As cerimónias comemorativas oficiais decorreram na manhã de segunda-feira, dia 18 de maio, nas instalações da Escola Secundária Jácome Ratton com o hastear da bandeira da escola ao som do hino da escola e da bandeira de Portugal ao som do Hino de Portugal. Foi ainda inaugurado o Centro Tecnológico Especializado (CTE) de Informática, um novo espaço dedicado à inovação tecnológica e ao reforço das competências digitais dos alunos.

As comemorações encerram no mesmo dia com a inauguração da 3.ª exposição de trabalhos dos alunos sobre a história de Tomar, patente na Casa Manuel Guimarães, destacando o património histórico e cultural do concelho através do olhar e da criatividade dos estudantes.