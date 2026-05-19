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Doutor Finanças Mestre Cid já abriu no Cartaxo

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A loja Doutor Finanças Mestre Cid, inaugurou na segunda-feira, 18 de Maio o seu espaço, na Travessa Mestre Cid, Edifício Século XXI, no Cartaxo.

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