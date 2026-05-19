uma parceria com o Jornal Expresso
19/05/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Foto Galeria | 19-05-2026

Tomar acolheu a 5.ª edição do Wellness Weekend dedicada ao bem-estar e sustentabilidade

1 / 23
Tomar acolheu a 5.ª edição do Wellness Weekend dedicada ao bem-estar e sustentabilidade
2 / 23
Tomar acolheu a 5.ª edição do Wellness Weekend dedicada ao bem-estar e sustentabilidade
3 / 23
Tomar acolheu a 5.ª edição do Wellness Weekend dedicada ao bem-estar e sustentabilidade
4 / 23
Tomar acolheu a 5.ª edição do Wellness Weekend dedicada ao bem-estar e sustentabilidade
5 / 23
Tomar acolheu a 5.ª edição do Wellness Weekend dedicada ao bem-estar e sustentabilidade
6 / 23
Tomar acolheu a 5.ª edição do Wellness Weekend dedicada ao bem-estar e sustentabilidade
7 / 23
Tomar acolheu a 5.ª edição do Wellness Weekend dedicada ao bem-estar e sustentabilidade
8 / 23
Tomar acolheu a 5.ª edição do Wellness Weekend dedicada ao bem-estar e sustentabilidade
9 / 23
Tomar acolheu a 5.ª edição do Wellness Weekend dedicada ao bem-estar e sustentabilidade
10 / 23
Tomar acolheu a 5.ª edição do Wellness Weekend dedicada ao bem-estar e sustentabilidade
11 / 23
Tomar acolheu a 5.ª edição do Wellness Weekend dedicada ao bem-estar e sustentabilidade
12 / 23
Tomar acolheu a 5.ª edição do Wellness Weekend dedicada ao bem-estar e sustentabilidade
13 / 23
Tomar acolheu a 5.ª edição do Wellness Weekend dedicada ao bem-estar e sustentabilidade
14 / 23
Tomar acolheu a 5.ª edição do Wellness Weekend dedicada ao bem-estar e sustentabilidade
15 / 23
Tomar acolheu a 5.ª edição do Wellness Weekend dedicada ao bem-estar e sustentabilidade
16 / 23
Tomar acolheu a 5.ª edição do Wellness Weekend dedicada ao bem-estar e sustentabilidade
17 / 23
Tomar acolheu a 5.ª edição do Wellness Weekend dedicada ao bem-estar e sustentabilidade
18 / 23
Tomar acolheu a 5.ª edição do Wellness Weekend dedicada ao bem-estar e sustentabilidade
19 / 23
Tomar acolheu a 5.ª edição do Wellness Weekend dedicada ao bem-estar e sustentabilidade
20 / 23
Tomar acolheu a 5.ª edição do Wellness Weekend dedicada ao bem-estar e sustentabilidade
21 / 23
Tomar acolheu a 5.ª edição do Wellness Weekend dedicada ao bem-estar e sustentabilidade
22 / 23
Tomar acolheu a 5.ª edição do Wellness Weekend dedicada ao bem-estar e sustentabilidade
23 / 23
Tomar acolheu a 5.ª edição do Wellness Weekend dedicada ao bem-estar e sustentabilidade
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A ADIRN em parceria com a Câmara Municipal de Tomar, promoveu entre os dias 16 e 17 de Maio a 5.ª edição do Wellness Weekend

A ADIRN – Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte, em parceria com a Câmara Municipal de Tomar, promoveu entre os dias 16 e 17 de Maio a 5.ª edição do Wellness Weekend, iniciativa que voltou a colocar o concelho de Tomar no centro das atenções do turismo de bem-estar.

A sessão oficial de abertura realizou-se no dia 15 de Maio, na Igreja de Nossa Senhora da Graça e contou as intervenções do coordenador da Adirn, com o provedor da Santa Casa da Misericórdia de Tomar e do presidente da Câmara Municipal de Tomar. As actividades principais decorreram depois no Parque Urbano de Tomar.

O Wellness Weekend integrou oito áreas temáticas distintas, entre as quais espaços dedicados a terapias, arte e sustentabilidade, actividades infantis, inspiração, relaxamento, aldeias de bem-estar, mercado e gastronomia. Algumas actividades estiveram sujeitas à aquisição de pulseira, mantendo-se o restante acesso gratuito ao público.

Durante as intervenções institucionais, os responsáveis destacaram a importância desta iniciativa para a promoção do território, o bem-estar da comunidade e a valorização das parcerias entre entidades locais e regionais. Foi ainda sublinhado o crescimento do Wellness Weekend ao longo das últimas edições, consolidando-se como um evento de referência na região, capaz de atrair participantes, dinamizar o espaço urbano e promover experiências ligadas à saúde física, mental e emocional.

Os organizadores salientaram também o papel da cooperação institucional na concretização de projectos que incentivam estilos de vida saudáveis e reforçam a ligação entre a comunidade, a natureza e o património local.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1770
    13-05-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1770
    13-05-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1770
    13-05-2026
    Capa Vale Tejo
    13-05-2026
    Especiais de O MIRANTE
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região