Tomar acolheu a 5.ª edição do Wellness Weekend dedicada ao bem-estar e sustentabilidade

A ADIRN em parceria com a Câmara Municipal de Tomar, promoveu entre os dias 16 e 17 de Maio a 5.ª edição do Wellness Weekend

A ADIRN – Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte, em parceria com a Câmara Municipal de Tomar, promoveu entre os dias 16 e 17 de Maio a 5.ª edição do Wellness Weekend, iniciativa que voltou a colocar o concelho de Tomar no centro das atenções do turismo de bem-estar.

A sessão oficial de abertura realizou-se no dia 15 de Maio, na Igreja de Nossa Senhora da Graça e contou as intervenções do coordenador da Adirn, com o provedor da Santa Casa da Misericórdia de Tomar e do presidente da Câmara Municipal de Tomar. As actividades principais decorreram depois no Parque Urbano de Tomar.

O Wellness Weekend integrou oito áreas temáticas distintas, entre as quais espaços dedicados a terapias, arte e sustentabilidade, actividades infantis, inspiração, relaxamento, aldeias de bem-estar, mercado e gastronomia. Algumas actividades estiveram sujeitas à aquisição de pulseira, mantendo-se o restante acesso gratuito ao público.

Durante as intervenções institucionais, os responsáveis destacaram a importância desta iniciativa para a promoção do território, o bem-estar da comunidade e a valorização das parcerias entre entidades locais e regionais. Foi ainda sublinhado o crescimento do Wellness Weekend ao longo das últimas edições, consolidando-se como um evento de referência na região, capaz de atrair participantes, dinamizar o espaço urbano e promover experiências ligadas à saúde física, mental e emocional.

Os organizadores salientaram também o papel da cooperação institucional na concretização de projectos que incentivam estilos de vida saudáveis e reforçam a ligação entre a comunidade, a natureza e o património local.