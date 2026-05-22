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Romaria a São Martinho marca regresso da tradição equestre à Golegã

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A Golegã recebe, até 24 de Maio, mais uma edição da ExpoÉgua, certame dedicado ao cavalo, à tradição e à identidade ribatejana.

A Golegã recebe, até 24 de Maio, mais uma edição da ExpoÉgua, certame dedicado ao cavalo, à tradição e à identidade ribatejana.

Durante quatro dias, o Largo do Arneiro volta a ser ponto de encontro de criadores, cavaleiros, amazonas e visitantes, com concursos, provas equestres, momentos de convívio e animação.

Um dos momentos mais simbólicos é a Romaria a São Martinho, realizada esta sexta-feira, 22 de Maio, pelas 10h00, numa celebração que cruza fé, cultura popular e a ligação profunda da Golegã ao mundo do cavalo.

A par da componente equestre, o programa inclui gastronomia, música e iniciativas do Festival da Biosfera, valorizando os produtos, os sabores e o património natural do território.

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