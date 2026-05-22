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WiiGroup celebrou o seu 7.º aniversário

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No dia 22 de maio de 2026, a WiiGroup celebrou o seu 7.º aniversário com o evento “WiiGroup, Construído por Pessoas”.

No dia 22 de maio de 2026, a WiiGroup celebrou o seu 7.º aniversário com o evento “WiiGroup, Construído por Pessoas”, uma iniciativa que assinalou o percurso de crescimento e consolidação da empresa, destacando o papel determinante das pessoas, da cultura organizacional e da visão estratégica que têm sustentado a evolução da marca, liderada por Carlos Mendes. A iniciativa decorreu no Centro Cultural de Vila Nova da Barquinha e reuniu colaboradores, parceiros e convidados num momento marcado pela partilha de experiências, testemunhos e reflexão sobre o caminho construído ao longo dos últimos sete anos. Ao longo da tarde, vários profissionais da empresa partilharam os seus percursos e contributos para a construção da identidade e do posicionamento da WiiGroup, num ambiente de celebração, inspiração e visão estratégica para os próximos desafios.

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