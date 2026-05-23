ExpoÉgua anima Golegã até domingo com cavalos, gastronomia e Festival da Biosfera
A Golegã recebe, até domingo, 24 de Maio, mais uma edição da ExpoÉgua, certame que volta a colocar o cavalo no centro da programação e a afirmar a identidade equestre da vila.
A Golegã recebe, até domingo, 24 de Maio, mais uma edição da ExpoÉgua, certame que volta a colocar o cavalo no centro da programação e a afirmar a identidade equestre da vila.
Durante quatro dias, o Largo do Arneiro é ponto de encontro de criadores, cavaleiros, amazonas e visitantes, com concursos, provas equestres, demonstrações e momentos de convívio ligados ao mundo do cavalo.
A par da componente equestre, o programa inclui gastronomia, animação musical e várias iniciativas integradas no Festival da Biosfera, que promove os produtos, os sabores e o património natural do território.
A ExpoÉgua decorre no coração da Golegã, Capital do Cavalo, e mantém-se como um dos eventos de referência na valorização da tradição ribatejana e da cultura equestre nacional.