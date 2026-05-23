Poder local é uma peça fundamental na transformação do país

Os 50 anos do poder local democrático estiveram em debate na noite de sexta-feira, 22 de Maio, no auditório da Quinta das Pratas, no Cartaxo. Fernando Seara, Duarte Cordeiro, António Filipe e Celeste Cardona, representaram os partidos fundadores da Constituição da República, numa sessão aberta pelo presidente da Assembleia Municipal do Cartaxo, Vasco Cunha, e encerrada pelo presidente da Câmara do Cartaxo, João Heitor.

Os 50 anos do poder local democrático estiveram em debate na noite de sexta-feira, 22 de Maio, no auditório da Quinta das Pratas, no Cartaxo. Fernando Seara, Duarte Cordeiro, António Filipe e Celeste Cardona, representaram os partidos fundadores da Constituição da República, numa sessão aberta pelo presidente da Assembleia Municipal do Cartaxo, Vasco Cunha, e encerrada pelo presidente da Câmara do Cartaxo, João Heitor.

A iniciativa foi promovida pela Assembleia Municipal do Cartaxo e as diversas intervenções destacaram o poder local democrático como uma das principais conquistas do 25 de Abril e peça fundamental para a transformação registada no país nas últimas cinco décadas.