Foto Galeria | 23-05-2026
Poder local é uma peça fundamental na transformação do país
Os 50 anos do poder local democrático estiveram em debate na noite de sexta-feira, 22 de Maio, no auditório da Quinta das Pratas, no Cartaxo. Fernando Seara, Duarte Cordeiro, António Filipe e Celeste Cardona, representaram os partidos fundadores da Constituição da República, numa sessão aberta pelo presidente da Assembleia Municipal do Cartaxo, Vasco Cunha, e encerrada pelo presidente da Câmara do Cartaxo, João Heitor.
Os 50 anos do poder local democrático estiveram em debate na noite de sexta-feira, 22 de Maio, no auditório da Quinta das Pratas, no Cartaxo. Fernando Seara, Duarte Cordeiro, António Filipe e Celeste Cardona, representaram os partidos fundadores da Constituição da República, numa sessão aberta pelo presidente da Assembleia Municipal do Cartaxo, Vasco Cunha, e encerrada pelo presidente da Câmara do Cartaxo, João Heitor.
A iniciativa foi promovida pela Assembleia Municipal do Cartaxo e as diversas intervenções destacaram o poder local democrático como uma das principais conquistas do 25 de Abril e peça fundamental para a transformação registada no país nas últimas cinco décadas.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1771
20-05-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1771
20-05-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1771
20-05-2026
Capa Vale Tejo
20-05-2026
Especiais de O MIRANTE
22-04-2026
Revista Saúde e Bem Estar
25-02-2026
Edição Retrospectiva 2025
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região