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Carlos Tavares saltou de paraquedas a convite do centro social da Póvoa de Santarém

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Carlos Tavares saltou de paraquedas a convite do centro social da Póvoa de Santarém
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Antigo presidente executivo da Stellantis saltou de paraquedas na Área Militar de Tancos, acompanhado por paraquedistas do Para-clube Nacional Os Boinas Verdes.

Carlos Tavares, antigo presidente executivo da Stellantis, lançou-se de paraquedas em Tancos, numa experiência vivida a convite de Alexandre Ferreira, presidente do Centro de Solidariedade Social Nossa Senhora da Luz, instituição que o empresário tem vindo a apoiar desde que se fixou na Póvoa de Santarém. O salto contou com o acompanhamento do formador e paraquedista João Franco e foi realizado a cerca de três mil pés de altitude, após um voo de aproximadamente 20 minutos sobre a região.

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