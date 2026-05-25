Carlos Tavares saltou de paraquedas a convite do centro social da Póvoa de Santarém

Carlos Tavares, antigo presidente executivo da Stellantis, lançou-se de paraquedas em Tancos, numa experiência vivida a convite de Alexandre Ferreira, presidente do Centro de Solidariedade Social Nossa Senhora da Luz, instituição que o empresário tem vindo a apoiar desde que se fixou na Póvoa de Santarém. O salto contou com o acompanhamento do formador e paraquedista João Franco e foi realizado a cerca de três mil pés de altitude, após um voo de aproximadamente 20 minutos sobre a região.