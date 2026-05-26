Foto Galeria | 26-05-2026
A Farmácia Carvalho celebra 135 anos com um novo espaço na EN118 em Salvaterra de Magos
A Farmácia Carvalho, em Salvaterra de Magos, mudou-se para o número 200 da Estrada Nacional 118, no ano em que assinala o 135.º aniversário.
A Farmácia Carvalho, em Salvaterra de Magos, mudou-se para o número 200 da Estrada Nacional 118, no ano em que assinala o 135.º aniversário. O projecto continua nas mãos da família de Joana Gomes, actual directora técnica.
O novo espaço é mais amplo, moderno e com luz natural, mantendo elementos históricos como móveis antigos, almofarizes e as ombreiras originais das portas. Existe também facilidade de estacionamento.
A farmácia disponibiliza medicamentos, dermocosmética, artigos ortopédicos e serviços como podologia, preparação individualizada da medicação e medição de glicémia e colesterol. A aposta futura passa pelo alargamento dos serviços prestados à população.
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