uma parceria com o Jornal Expresso
26/05/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Foto Galeria | 26-05-2026

A Farmácia Carvalho celebra 135 anos com um novo espaço na EN118 em Salvaterra de Magos

1 / 13
A Farmácia Carvalho celebra 135 anos com um novo espaço na EN118 em Salvaterra de Magos
2 / 13
A Farmácia Carvalho celebra 135 anos com um novo espaço na EN118 em Salvaterra de Magos
3 / 13
A Farmácia Carvalho celebra 135 anos com um novo espaço na EN118 em Salvaterra de Magos
4 / 13
A Farmácia Carvalho celebra 135 anos com um novo espaço na EN118 em Salvaterra de Magos
5 / 13
A Farmácia Carvalho celebra 135 anos com um novo espaço na EN118 em Salvaterra de Magos
6 / 13
A Farmácia Carvalho celebra 135 anos com um novo espaço na EN118 em Salvaterra de Magos
7 / 13
A Farmácia Carvalho celebra 135 anos com um novo espaço na EN118 em Salvaterra de Magos
8 / 13
A Farmácia Carvalho celebra 135 anos com um novo espaço na EN118 em Salvaterra de Magos
9 / 13
A Farmácia Carvalho celebra 135 anos com um novo espaço na EN118 em Salvaterra de Magos
10 / 13
A Farmácia Carvalho celebra 135 anos com um novo espaço na EN118 em Salvaterra de Magos
11 / 13
A Farmácia Carvalho celebra 135 anos com um novo espaço na EN118 em Salvaterra de Magos
12 / 13
A Farmácia Carvalho celebra 135 anos com um novo espaço na EN118 em Salvaterra de Magos
13 / 13
A Farmácia Carvalho celebra 135 anos com um novo espaço na EN118 em Salvaterra de Magos
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Farmácia Carvalho, em Salvaterra de Magos, mudou-se para o número 200 da Estrada Nacional 118, no ano em que assinala o 135.º aniversário.

A Farmácia Carvalho, em Salvaterra de Magos, mudou-se para o número 200 da Estrada Nacional 118, no ano em que assinala o 135.º aniversário. O projecto continua nas mãos da família de Joana Gomes, actual directora técnica.
O novo espaço é mais amplo, moderno e com luz natural, mantendo elementos históricos como móveis antigos, almofarizes e as ombreiras originais das portas. Existe também facilidade de estacionamento.
A farmácia disponibiliza medicamentos, dermocosmética, artigos ortopédicos e serviços como podologia, preparação individualizada da medicação e medição de glicémia e colesterol. A aposta futura passa pelo alargamento dos serviços prestados à população.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1771
    20-05-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1771
    20-05-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1771
    20-05-2026
    Capa Vale Tejo
    20-05-2026
    Especiais de O MIRANTE
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região