A Farmácia Carvalho celebra 135 anos com um novo espaço na EN118 em Salvaterra de Magos

A Farmácia Carvalho, em Salvaterra de Magos, mudou-se para o número 200 da Estrada Nacional 118, no ano em que assinala o 135.º aniversário.

A Farmácia Carvalho, em Salvaterra de Magos, mudou-se para o número 200 da Estrada Nacional 118, no ano em que assinala o 135.º aniversário. O projecto continua nas mãos da família de Joana Gomes, actual directora técnica.

O novo espaço é mais amplo, moderno e com luz natural, mantendo elementos históricos como móveis antigos, almofarizes e as ombreiras originais das portas. Existe também facilidade de estacionamento.

A farmácia disponibiliza medicamentos, dermocosmética, artigos ortopédicos e serviços como podologia, preparação individualizada da medicação e medição de glicémia e colesterol. A aposta futura passa pelo alargamento dos serviços prestados à população.