Foto Galeria | 29-05-2026
Cartaxo põe a saúde em primeiro plano
O Cartaxo assinala a Semana da Saúde e Bem-Estar com várias iniciativas dedicadas à prevenção, ao autocuidado e à vida saudável.
O Cartaxo assinala a Semana da Saúde e Bem-Estar com várias iniciativas dedicadas à prevenção, ao autocuidado e à vida saudável. No Centro Cultural, especialistas debateram a diabetes, abordando tratamentos, alimentação, exercício físico e o papel da farmácia. Em Vila Chã de Ourique, realizaram-se rastreios gratuitos à massa gorda, pressão arterial e visão. Já na Biblioteca Municipal Marcelino Mesquita, um workshop sobre autocuidado e compaixão promoveu a reflexão em torno da saúde mental. A programação decorre até 3 de Junho.
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