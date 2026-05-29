Cartaxo põe a saúde em primeiro plano

O Cartaxo assinala a Semana da Saúde e Bem-Estar com várias iniciativas dedicadas à prevenção, ao autocuidado e à vida saudável.

O Cartaxo assinala a Semana da Saúde e Bem-Estar com várias iniciativas dedicadas à prevenção, ao autocuidado e à vida saudável. No Centro Cultural, especialistas debateram a diabetes, abordando tratamentos, alimentação, exercício físico e o papel da farmácia. Em Vila Chã de Ourique, realizaram-se rastreios gratuitos à massa gorda, pressão arterial e visão. Já na Biblioteca Municipal Marcelino Mesquita, um workshop sobre autocuidado e compaixão promoveu a reflexão em torno da saúde mental. A programação decorre até 3 de Junho.