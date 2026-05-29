Tepsol inaugura showroom renovado em Santarém

A Tepsol inaugurou a remodelação do seu showroom em Santarém, localizado em S. Domingos, na Rua Álvaro Cunhal, nº 47. O evento reuniu clientes, parceiros e convidados num ambiente de convívio e partilha, onde foi possível conhecer o espaço renovado e as soluções apresentadas pela marca. A inauguração simboliza mais um passo no crescimento e proximidade da empresa com os seus clientes na região.

Fundada em 1993, a Tepsol é uma empresa portuguesa especializada em soluções de segurança, proteção solar e automatismos para habitação e espaços comerciais. Com sede em Santarém, destaca-se pela oferta de produtos como portões, estores, pérgolas, coberturas, janelas e portas automáticas, apostando na inovação, qualidade e personalização das soluções para os seus clientes.

