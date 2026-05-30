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Arinto & Touriga em Santarém celebrou o segundo aniversário

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Arinto & Touriga em Santarém celebrou o segundo aniversário
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A Arinto & Touriga celebrou no dia 29 de Maio o segundo aniversário. É uma garrafeira e wine bar, que aposta não só no conhecimento, mas também na relação de proximidade com os clientes e amigos, e onde se pode encontrar uma vasta variedade de vinhos de várias regiões e segmentos.

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