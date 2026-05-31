uma parceria com o Jornal Expresso
31/05/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Foto Galeria | 31-05-2026

Campino Daniel Silva homenageado na Feira de Maio em Azambuja

1 / 72
Campino Daniel Silva homenageado na Feira de Maio em Azambuja
2 / 72
Campino Daniel Silva homenageado na Feira de Maio em Azambuja
3 / 72
Campino Daniel Silva homenageado na Feira de Maio em Azambuja
4 / 72
Campino Daniel Silva homenageado na Feira de Maio em Azambuja
5 / 72
Campino Daniel Silva homenageado na Feira de Maio em Azambuja
6 / 72
Campino Daniel Silva homenageado na Feira de Maio em Azambuja
7 / 72
Campino Daniel Silva homenageado na Feira de Maio em Azambuja
8 / 72
Campino Daniel Silva homenageado na Feira de Maio em Azambuja
9 / 72
Campino Daniel Silva homenageado na Feira de Maio em Azambuja
10 / 72
Campino Daniel Silva homenageado na Feira de Maio em Azambuja
11 / 72
Campino Daniel Silva homenageado na Feira de Maio em Azambuja
12 / 72
Campino Daniel Silva homenageado na Feira de Maio em Azambuja
13 / 72
Campino Daniel Silva homenageado na Feira de Maio em Azambuja
14 / 72
Campino Daniel Silva homenageado na Feira de Maio em Azambuja
15 / 72
Campino Daniel Silva homenageado na Feira de Maio em Azambuja
16 / 72
Campino Daniel Silva homenageado na Feira de Maio em Azambuja
17 / 72
Campino Daniel Silva homenageado na Feira de Maio em Azambuja
18 / 72
Campino Daniel Silva homenageado na Feira de Maio em Azambuja
19 / 72
Campino Daniel Silva homenageado na Feira de Maio em Azambuja
20 / 72
Campino Daniel Silva homenageado na Feira de Maio em Azambuja
21 / 72
Campino Daniel Silva homenageado na Feira de Maio em Azambuja
22 / 72
Campino Daniel Silva homenageado na Feira de Maio em Azambuja
23 / 72
Campino Daniel Silva homenageado na Feira de Maio em Azambuja
24 / 72
Campino Daniel Silva homenageado na Feira de Maio em Azambuja
25 / 72
Campino Daniel Silva homenageado na Feira de Maio em Azambuja
26 / 72
Campino Daniel Silva homenageado na Feira de Maio em Azambuja
27 / 72
Campino Daniel Silva homenageado na Feira de Maio em Azambuja
28 / 72
Campino Daniel Silva homenageado na Feira de Maio em Azambuja
29 / 72
Campino Daniel Silva homenageado na Feira de Maio em Azambuja
30 / 72
Campino Daniel Silva homenageado na Feira de Maio em Azambuja
31 / 72
Campino Daniel Silva homenageado na Feira de Maio em Azambuja
32 / 72
Campino Daniel Silva homenageado na Feira de Maio em Azambuja
33 / 72
Campino Daniel Silva homenageado na Feira de Maio em Azambuja
34 / 72
Campino Daniel Silva homenageado na Feira de Maio em Azambuja
35 / 72
Campino Daniel Silva homenageado na Feira de Maio em Azambuja
36 / 72
Campino Daniel Silva homenageado na Feira de Maio em Azambuja
37 / 72
Campino Daniel Silva homenageado na Feira de Maio em Azambuja
38 / 72
Campino Daniel Silva homenageado na Feira de Maio em Azambuja
39 / 72
Campino Daniel Silva homenageado na Feira de Maio em Azambuja
40 / 72
Campino Daniel Silva homenageado na Feira de Maio em Azambuja
41 / 72
Campino Daniel Silva homenageado na Feira de Maio em Azambuja
42 / 72
Campino Daniel Silva homenageado na Feira de Maio em Azambuja
43 / 72
Campino Daniel Silva homenageado na Feira de Maio em Azambuja
44 / 72
Campino Daniel Silva homenageado na Feira de Maio em Azambuja
45 / 72
Campino Daniel Silva homenageado na Feira de Maio em Azambuja
46 / 72
Campino Daniel Silva homenageado na Feira de Maio em Azambuja
47 / 72
Campino Daniel Silva homenageado na Feira de Maio em Azambuja
48 / 72
Campino Daniel Silva homenageado na Feira de Maio em Azambuja
49 / 72
Campino Daniel Silva homenageado na Feira de Maio em Azambuja
50 / 72
Campino Daniel Silva homenageado na Feira de Maio em Azambuja
51 / 72
Campino Daniel Silva homenageado na Feira de Maio em Azambuja
52 / 72
Campino Daniel Silva homenageado na Feira de Maio em Azambuja
53 / 72
Campino Daniel Silva homenageado na Feira de Maio em Azambuja
54 / 72
Campino Daniel Silva homenageado na Feira de Maio em Azambuja
55 / 72
Campino Daniel Silva homenageado na Feira de Maio em Azambuja
56 / 72
Campino Daniel Silva homenageado na Feira de Maio em Azambuja
57 / 72
Campino Daniel Silva homenageado na Feira de Maio em Azambuja
58 / 72
Campino Daniel Silva homenageado na Feira de Maio em Azambuja
59 / 72
Campino Daniel Silva homenageado na Feira de Maio em Azambuja
60 / 72
Campino Daniel Silva homenageado na Feira de Maio em Azambuja
61 / 72
Campino Daniel Silva homenageado na Feira de Maio em Azambuja
62 / 72
Campino Daniel Silva homenageado na Feira de Maio em Azambuja
63 / 72
Campino Daniel Silva homenageado na Feira de Maio em Azambuja
64 / 72
Campino Daniel Silva homenageado na Feira de Maio em Azambuja
65 / 72
Campino Daniel Silva homenageado na Feira de Maio em Azambuja
66 / 72
Campino Daniel Silva homenageado na Feira de Maio em Azambuja
67 / 72
Campino Daniel Silva homenageado na Feira de Maio em Azambuja
68 / 72
Campino Daniel Silva homenageado na Feira de Maio em Azambuja
69 / 72
Campino Daniel Silva homenageado na Feira de Maio em Azambuja
70 / 72
Campino Daniel Silva homenageado na Feira de Maio em Azambuja
71 / 72
Campino Daniel Silva homenageado na Feira de Maio em Azambuja
72 / 72
Campino Daniel Silva homenageado na Feira de Maio em Azambuja
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Feira de Maio voltou a prestar tributo à figura maior do Ribatejo, numa cerimónia marcada pela memória, pela identidade ribatejana e pela homenagem a Daniel Silva, homem do campo cuja vida ficou profundamente marcada por um acidente em 2022, mas que continua a ser exemplo de coragem, dignidade e respeito pelas tradições.

A Praça do Município de Azambuja foi palco, na manhã de 31 de Maio, de um dos momentos mais simbólicos da Feira de Maio: a homenagem ao campino. Entre os Paços do Concelho, a Igreja Matriz e o Pelourinho, o concelho voltou a afirmar a sua ligação profunda à cultura ribatejana, prestando tributo a uma figura que continua a representar a coragem, o trabalho rural e a identidade da lezíria.
A cerimónia teve como ponto forte a homenagem a Daniel Silva, figura ligada ao mundo campino e à Casa Agrícola Monte Novo. O seu percurso começou nas tarefas mais humildes e exigentes do campo, como a colocação de brincos em bezerros bravos, crescendo depois na experiência e no conhecimento da campinagem. Mais tarde acompanhou Mário Gordo a apartar e fechar touros para corridas, ao lado do amigo Rodrigo Filipe, cuja memória guarda com saudade. Daniel Silva foi ainda maioral do gado bravo na ganadaria Lampreia, função que desempenhou com orgulho e dedicação, e viria depois a ser convidado para maioral de uma vacada mansa na herdade de Monte Novo. Um percurso feito sem necessidade de protagonismo, mas com a presença, a responsabilidade e o respeito que lhe valeram a admiração de todos os que com ele privaram.
A vida de Daniel mudou de forma trágica a 14 de Agosto de 2022, nas festas de Coruche, durante as provas de cabrestos. O cavalo que montava embateu no boi da guia da casa agrícola do seu patrão, provocando uma queda violenta. Seguiu-se um mês de coma, uma recuperação longa e difícil e sequelas graves. Reformado por invalidez, Daniel Silva continua a ser apresentado como um homem de coragem e dignidade, alguém que nunca deixou que a adversidade lhe roubasse o respeito conquistado ao longo de uma vida no campo. Com o apoio da família, dos amigos e de todos os que o acompanham, Daniel mantém vivo o sonho de voltar a montar o seu cavalo castanho. A sua colaboração com a Associação Cultural “A Poisada do Campino” foi também destacada como fundamental para a preservação das tradições ribatejanas.
O presidente da Câmara de Azambuja, Silvino Lúcio, sublinhou que aquele momento constitui uma homenagem “carregada de significado, de memória e de sentimento”. Para o autarca, homenagear o campino é homenagear “não apenas uma profissão, mas um modo de vida”, feito de dedicação, resistência e respeito pela terra e pelos animais.
Silvino Lúcio lembrou que é impossível falar da identidade ribatejana sem falar do campino, do cavalo, do pampilho, do colete encarnado, da lezíria e do toiro bravo. Imagens que, afirmou, fazem parte da memória colectiva do país e continuam a projectar Azambuja e o Ribatejo para além das suas fronteiras. Mas fez questão de realçar que, por detrás desse símbolo, existe “uma vida exigente e muitas vezes bem dura”, marcada por madrugadas, intempéries, longas jornadas no campo, sacrifício e enorme responsabilidade.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1772
    27-05-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1772
    27-05-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1772
    27-05-2026
    Capa Vale Tejo
    27-05-2026
    Especiais de O MIRANTE
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região