Livro e homenagens nos 155 anos dos Bombeiros Voluntários de Santarém

A história com mais de século e meio da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santarém está agora plasmada em livro. Na sessão de apresentação da obra foram também homenageadas duas figuras ligadas durante muitos anos aos órgãos sociais da corporação, Hermínio Martinho e José Júlio Eloy, este a título póstumo, e todos os que se dedicaram à corporação ao longo da sua vida.

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santarém celebra 155 anos em 2026 e a primeira actividade comemorativa decorreu na tarde de sábado, 30 de Maio, no quartel sede. Foi prestada homenagem às mulheres e homens que se dedicaram à corporação ao longo da sua história e foram descerradas fotografias do ex-dirigente José Júlio Eloy, já falecido, e do actual presidente da assembleia-geral, Hermínio Martinho, na galeria de figuras ilustres da instituição.

Seguiu-se a apresentação do livro comemorativo dos 155 anos da associação, da autoria do professor universitário Lino Tavares Dias. A sessão foi encerrada pelo presidente da Câmara de Santarém, João Leite.

