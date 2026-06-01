Foto Galeria | 01-06-2026
André Teodoro é o novo comandante dos Bombeiros de Abrantes
A cerimónia de tomada de posse decorreu no dia 30 de Maio no Quartel dos Bombeiros Voluntários de Abrantes.
André Teodoro é o novo comandante dos Bombeiros Voluntários de Abrantes sucedendo a António Manuel Jesus que liderou o corpo de bombeiros durante os últimos 13 anos e que integra agora no Quadro de Honra da instituição. Na cerimónia, André Teodoro assumiu o compromisso de liderar o corpo de bombeiros com sentido de responsabilidade, preparação e proximidade à comunidade.
Manuel Valamatos, presidente da câmara de Abrantes, sublinhou o papel fundamental dos bombeiros na protecção das populações e João Pereira, presidente da Associação Humanitária, destacou a importância da continuidade, da modernização da instituição e da valorização dos seus operacionais.
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