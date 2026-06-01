André Teodoro é o novo comandante dos Bombeiros de Abrantes

A cerimónia de tomada de posse decorreu no dia 30 de Maio no Quartel dos Bombeiros Voluntários de Abrantes.

André Teodoro é o novo comandante dos Bombeiros Voluntários de Abrantes sucedendo a António Manuel Jesus que liderou o corpo de bombeiros durante os últimos 13 anos e que integra agora no Quadro de Honra da instituição. Na cerimónia, André Teodoro assumiu o compromisso de liderar o corpo de bombeiros com sentido de responsabilidade, preparação e proximidade à comunidade.

Manuel Valamatos, presidente da câmara de Abrantes, sublinhou o papel fundamental dos bombeiros na protecção das populações e João Pereira, presidente da Associação Humanitária, destacou a importância da continuidade, da modernização da instituição e da valorização dos seus operacionais.