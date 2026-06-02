Foto Galeria | 02-06-2026
Estudantes da Escola de Educação de Santarém apresentam exposição
Exposição “Fragmentos do Eu” reúne trabalhos de alunos da licenciatura em Produção Multimédia em Educação e pode ser visitada no Convento de São Francisco, em Santarém.
Os estudantes da licenciatura em Produção Multimédia em Educação da Escola Superior de Educação de Santarém (ESES), do Instituto Politécnico de Santarém, inauguraram no dia 2 de Junho a exposição fotográfica “Fragmentos do Eu”, no Convento de São Francisco, em Santarém.
A mostra foi desenvolvida no âmbito da unidade curricular de Expressão e Comunicação Visual e pretende explorar temas como a nostalgia, identidade e sentimentos através da fotografia e da linguagem multimédia. A exposição procura dar visibilidade ao talento e criatividade dos estudantes do ensino superior em Santarém, reunindo diferentes olhares e interpretações.
A exposição estará patente entre os dias 2 e 7 de Junho, podendo ser visitada diariamente entre as 10h00 e as 12h30 e das 13h30 às 19h00. Estarão presentes alunos da turma no espaço para acompanhar os visitantes, esclarecer dúvidas e explicar o conceito e processo criativo por detrás das obras apresentadas.
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