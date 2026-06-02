Estudantes da Escola de Educação de Santarém apresentam exposição

Exposição “Fragmentos do Eu” reúne trabalhos de alunos da licenciatura em Produção Multimédia em Educação e pode ser visitada no Convento de São Francisco, em Santarém.

Os estudantes da licenciatura em Produção Multimédia em Educação da Escola Superior de Educação de Santarém (ESES), do Instituto Politécnico de Santarém, inauguraram no dia 2 de Junho a exposição fotográfica “Fragmentos do Eu”, no Convento de São Francisco, em Santarém.

A mostra foi desenvolvida no âmbito da unidade curricular de Expressão e Comunicação Visual e pretende explorar temas como a nostalgia, identidade e sentimentos através da fotografia e da linguagem multimédia. A exposição procura dar visibilidade ao talento e criatividade dos estudantes do ensino superior em Santarém, reunindo diferentes olhares e interpretações.