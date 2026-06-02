Foto Galeria | 02-06-2026
Martin Santos regressa o Cartaxo com dois novos livros
Martin Santos lançou dois novos livros: um romance ("Inimaginável") e um quarto volume de poesia ("Vislumbrando um mundo melhor"). O evento foi acolhido na Biblioteca Municipal Marcelino Mesquita, no Cartaxo, na noite de sexta-feira, dia 29 de Maio.
A Biblioteca Municipal Marcelino Mesquita, no Cartaxo, acolheu na noite de sexta-feira, dia 29 de Maio, o lançamento dos dois novos livros da autoria de Martin Santos, escritor e poeta emigrante, natural do concelho. Um romance chamado "Inimaginável" e um 4º volume de poesia "Vislumbrando um mundo melhor" foram os livros apresentados pelo escritor a meia centena de pessoas que estiveram presentes no evento, desde familiares a amigos de longa data.
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