Santarém com nova estrutura de apoio a vítimas de violência doméstica

Gabinete de Apoio à Vítima inaugurado no principal Palácio de Justiça de Santarém resulta de um protocolo tripartido entre o Ministério da Justiça, a Procuradoria-Geral da República e a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima.

Um Gabinete de Apoio à Vítima foi inaugurado na terça-feira, 2 de Junho, no Palácio de Justiça de Santarém. A ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, presidiu à cerimónia protocolar, em que participaram também o Procurador-Geral da República, Amadeu Guerra, e a representante da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), Inês Gonçalves.

O GAV, que vai funcionar em articulação com o Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) de Santarém, pretende ser mais uma resposta de apoio às vítimas de violência doméstica, flagelo que se tem acentuado no nosso país e que urge combater, como referiu a ministra.