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KIABI abre primeira loja em Santarém e reforça expansão em Portugal

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A KIABI inaugurou esta terça-feira a sua primeira loja em Santarém, instalada no Santarém Retail Park, reforçando a estratégia de crescimento da marca em Portugal. A nova unidade representa a 14.ª loja da cadeia no país e a sétima a operar em regime de franchising.

A KIABI inaugurou esta terça-feira a sua primeira loja em Santarém, instalada no Santarém Retail Park, reforçando a estratégia de crescimento da marca em Portugal. A nova unidade representa a 14.ª loja da cadeia no país e a sétima a operar em regime de franchising.
Com uma área de 1.162 metros quadrados, o novo espaço disponibiliza uma oferta de moda para toda a família e integra também as marcas (ekstract), dedicada ao desporto e bem-estar, e Kitchoun, especializada em calçado infantil. A loja foi concebida segundo o conceito Kub Style, que privilegia uma experiência de compra mais intuitiva e adaptada às necessidades dos consumidores.
A chegada da KIABI a Santarém constitui um marco na expansão da marca em território nacional, aproximando a sua oferta de uma nova comunidade e reforçando a presença numa região considerada estratégica para o desenvolvimento da empresa.
Segundo Mercedes Porro, diretora de Estratégia da KIABI Espanha e Portugal, a abertura representa “um passo estratégico na aceleração do crescimento da KIABI em Portugal”, permitindo consolidar a presença da marca em territórios-chave e reforçar o seu potencial de desenvolvimento a longo prazo.
A nova loja funciona em regime de franchising, um modelo que tem assumido um papel central na expansão da empresa em Portugal. Este é o segundo projeto desenvolvido por um dos parceiros franchisados da marca, refletindo a confiança dos investidores locais no modelo de negócio da KIABI.
Além da aposta na expansão física, a empresa continua a desenvolver um ecossistema de produtos e serviços orientado para as famílias, complementando a sua oferta de moda com soluções ligadas ao desporto, segunda mão e serviços digitais.
Fundada em França, em 1978, a KIABI está atualmente presente em 37 países, contando com mais de 640 pontos de contacto e cerca de 10 mil colaboradores. Em Portugal desde 2010, a marca continua a reforçar a sua presença, apostando na proximidade com os consumidores e na expansão sustentável da sua rede de lojas.

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