Politécnico de Santarém inaugura auditório no seu 47º aniversário

Na manhã do dia 3 de Junho, o Politécnico de Santarém comemorou o seu 47º Aniversário com a abertura de portas do novo auditório, localizado no Complexo Andaluz. Em conjunto, foi inaugurado o novo "Andaluz Living Lab", um espaço de formação avançada, inovação e cooperação com a sociedade. Estiveram presentes várias personalidades do concelho, como o presidente do ISLA, Domingos Martinho, o presidente da câmara municipal de Santarém, João Leite, acompanhado pelos vereadores Emanuel Campos e Pedro Gouveia. O auditório encheu-se com centenas de alunos e professores, antigos alunos e outros membros da comunidade escolar.