Foto Galeria | 03-06-2026
Politécnico de Santarém inaugura auditório no seu 47º aniversário
Com as comemorações do seu 47º Aniversário, o Politécnico de Santarém inaugurou um novo auditório no Complexo Andaluz.
Na manhã do dia 3 de Junho, o Politécnico de Santarém comemorou o seu 47º Aniversário com a abertura de portas do novo auditório, localizado no Complexo Andaluz. Em conjunto, foi inaugurado o novo "Andaluz Living Lab", um espaço de formação avançada, inovação e cooperação com a sociedade. Estiveram presentes várias personalidades do concelho, como o presidente do ISLA, Domingos Martinho, o presidente da câmara municipal de Santarém, João Leite, acompanhado pelos vereadores Emanuel Campos e Pedro Gouveia. O auditório encheu-se com centenas de alunos e professores, antigos alunos e outros membros da comunidade escolar.
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